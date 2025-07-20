تجمع العشائر: استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات مشهد إجرامي

قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن مواصلة الاحتلال استهداف المواطنين في مناطق وصول المساعدات، موقعًا عشرات الشهداء والجرحى هو مشد إجرامي، في ظل صمت وخذلان وتواطؤ دولي وعربي تجاه ما يحدث من حالة تجويع في القطاع.

وأضاف التجمع في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، أن هذا المشهد تتويج لمشهد التجويع المتواصل؛ والذي بات ينحت أجساد وأرواح أبناء شعبنا؛ ويوقع في كل يوم شهداء نتيجة حرب التجويع المتواصلة ضد أبناء شعبنا؛ علاوة عن الآلاف ممن يتساقطون يوميا نتيجة حالة الجوع.

وطالب التجمع الفصائل والعشائر وأبناء شعبنا بالعمل على تجنب الوصول إلى مناطق انطلاق حافلات المساعدات.

وأهاب بالقبائل والعشائر والعوائل والجهات المختصة فرض حظر تجوال في تلك المناطق تحديدًا "زيكيم"، لتأمين أرواح شعبنا والحفاظ عليها.

ودعا التجمع العالم بكل مؤسساته الأممية والدولية وبالدول العربية أيضًا؛ أن يتحركوا فورًا لوقف المجاعة والاجرام الحاصل ضد شعبنا؛ ووقف نزيف الدم المتدفق؛ وفرض وقف اطلاق النار على المحتل؛ وإنهاء مأساة القرن.