مصادر صحفية: 94 شهيدًا جراء استهداف منتظري المساعدات في غزة منذ فجر الأحد

أعلنت مصادر صحفية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 94 مواطنًا سقطوا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعات من المدنيين الذين كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية منذ ساعات الفجر، في مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما شمالًا وجنوبًا.

وأوضحت المصادر أن 81 شهيدًا سقطوا في منطقة السودانية شمال قطاع غزة، في واحدة من أعنف المجازر المرتكبة بحق المدنيين العزل.

وفي جنوب القطاع، ارتقى 13 شهيدًا جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على جموع المواطنين المتجمعين قرب مراكز توزيع المساعدات في شمالي رفح ودوار التحلية شرقي خان يونس.

وفيما يلي أسماء الشهداء الذين تم التعرف عليهم في هذه المجزرة:

رائد أحمد جميل السندي (شاكوش)

رائد جمال صبحي أبو زيد (الطينة)

يوسف عز الدين يوسف زعرب (الطينة)

أيوب طالب حسين الملالحة (الطينة)

بلال محمد جميل اللحام (شاكوش)

لؤي رامي صالح أبو الروس (الطينة)

إسماعيل أكرم عبد المصري (تحلية)

رامز محمد أحمد معمر (تحلية)

محمد أحمد محسن معمر (تحلية)

محسن محمد محسن معمر (تحلية)

حسن خالد حسن أبو دبوسة (شاكوش)

محمد حسام الدين حسين الهمص (شاكوش)

حسن محمد حسن أبو علوان (شاكوش)