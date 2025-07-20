أوتشا: تجويع المدنيين جريمة حرب

جدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، التأكيد على أن العائلات في قطاع غزة "تواجه جوعا كارثيا". لافتًا النظر إلى أن "أطفال غزة يعانون من الهزال وبعضهم يموت قبل أن يصلهم الطعام".

وقال المكتب الأممي في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن الباحثين عن الطعام يخاطرون بحياتهم وتطلق النار على كثير منهم.

وشدد على أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ضرورة قانونية وأخلاقية". مؤكدًا: "لا يجوز استخدام التجويع سلاح حرب"، وأن "تجويع المدنيين جريمة حرب".

وتفاقمت مأساة المجاعة في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، في ظل ارتفاع أعداد ضحايا الجوع وسوء التغذية.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشارت لارتفاع أعداد الشهداء بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 86 شهيدًا، 76 منهم من الأطفال، و10 بالغين.

ووصفت الوزارة ما يحدث بأنه "مجزرة صامتة"، محملة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية، وطالبت وزارة الصحة بفتح المعابر فورًا لإدخال الغذاء والدواء.