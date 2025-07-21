الاحتلال يختطف الدكتور مروان الهمص من أمام مستشفى الصليب الأحمر

أقدمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على اعتقال الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار والمدير العام للمستشفيات الميدانية في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته لمستشفى الصليب الأحمر الميداني غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن عملية الاعتقال تمت من أمام مستشفى الصليب الأحمر، في منطقة قريبة من "فش فرش"، حيث أطلقت القوات النار ما أدى إلى إصابة سائق سيارة الإسعاف التي كانت تقل الدكتور الهمص.

من جانبه، حمّل منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور الهمص، مؤكداً أن اعتقاله يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستهدافاً متعمداً للقطاع الصحي والعاملين فيه".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت الطواقم الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزة، وسط تحذيرات متزايدة من انهيار النظام الصحي نتيجة العدوان المستمر.