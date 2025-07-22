مؤسسة الضمير: الاحتلال يعتقل "الهمص" في عسقلان ويمنعه من لقاء محاميه حتى نهاية يوليو

كشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، في سجن عسقلان، مشيرًا إلى أنه مصاب بطلق ناري في قدمه.

وأوضح السكافي أن الاحتلال يمنع الدكتور الهمص من لقاء محاميه حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وهو الموعد الذي تم تمديد اعتقاله إليه، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر الصحية في قطاع غزة، والتي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.

يذكر أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أقدمت على اعتقال الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار والمدير العام للمستشفيات الميدانية في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته لمستشفى الصليب الأحمر الميداني غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن عملية الاعتقال تمت من أمام مستشفى الصليب الأحمر، في منطقة قريبة من "فش فرش"، حيث أطلقت القوات النار ما أدى إلى إصابة سائق سيارة الإسعاف التي كانت تقل الدكتور الهمص.