"سرايا القدس": فقدان الاتصال بمجموعة تأمين أسير "إسرائيلي"

أعلنت "سرايا القدس"؛ الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فقدان الاتصال بإحدى مجموعاتها المسؤولة عن تأمين أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لـ "سرايا القدس"، أبو حمزة، في تغريدات عبر "إنستغرام" وتابعتها "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء: "نعلن فقد الاتصال منذ أمس الإثنين مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي الصهيوني روم بريسلافسكي".

وأوضح أبو حمزة أن "سرايا القدس" فقدت الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي "روم"، بعد توغل قوات الاحتلال ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير الإسرائيلي. مؤكدًا: "لا نعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة".

وصرح بأنه "منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا (الفلسطيني)، يتعمّد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".