8 شهداء وجرحى بقصف منزل في غزة

استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد أخر، مساء اليوم الثلاثاء، إثر غارة استهدفت منزلا غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن رضوان مشتهى في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة، ثم استهدفت مركبة الإسعاف التي وصلت إلى المكان بشكلٍ مباشر، ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

ونقلت مراسلتنا عن صحفي وشاهد عيان أن الحديث يدور مجزرة كبيرة، وأن سيارات الإسعاف عملت على نقل الإصابات بشكل متتالي، وأن أصوات سيارات الإسعاف لم تتوقف منذ مدة.

ولفتت إلى أن المنزل المستهدف محاذي لمخيم نزوح كامل يضم نحو 100 خيمة.

وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة التدميرية في قطاع غزة، بمجازر متواصلة ضد المدنيين وطالبي المساعدات، وعبر عمليات التجويع الممنهجة، الممتدة تصادًا منذ مارس/ آذار الماضي، بعد إغلاق المعابر وفرض حصار مشدد على دخول أي معونات لسكان القطاع.