صحة غزة: 113 شهيدًا و534 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 113 شهيدًا، بينهم 13 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 534 إصابة جديدة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 59,219 شهيدًا و143,045 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 فقط 8,363 شهيدًا و31,004 إصابات.

وفي سياق منفصل، أوضحت الوزارة أن عدد شهداء "لقمة العيش" – الذين استُهدفوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية – بلغ خلال الساعات الماضية 34 شهيدًا وأكثر من 644 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء هذا الملف إلى 1,060 شهيدًا وأكثر من 7,207 إصابات.