5 شهداء و58 إصابة في استهداف إسرائيلي لمنتظرين المساعدات شمال غزة

أعلنت وحدة الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية، اليوم الأربعاء، أن طواقمها تمكنت من انتشال 5 شهداء و58 إصابة، بينها حالات خطيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات شمال قطاع غزة.

وأكدت الطواقم أن عمليات الإجلاء لا تزال مستمرة حتى اللحظة، حيث يجري نقل الضحايا إلى نقطة مستشفى حمد وسط ظروف ميدانية صعبة وخطورة عالية نتيجة تواصل القصف في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية وسط حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء.