سوريا.. مظاهرات بمخيمات فلسطينية ضد التجويع "الإسرائيلي" في غزة

خرجت مظاهرات حاشدة في مخيمات فلسطينية بسوريا ضد التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، الجمعة، بخروج مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت في مخيم اليرموك بدمشق، دعما لصمود أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالتجويع والحصار والعدوان المستمر عليهم من "إسرائيل".

وخرجت مظاهرتان حاشدتان في مخيمي السيدة زينب وجرمانا بمحافظة ريف دمشق، للتنديد بالتجويع الإسرائيلي في غزة.

وفي محافظة حلب شمالا، تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب، رفضا للتجويع الإسرائيلي، فضلا عن مظاهرة مماثلة في مخيم العائدين بمدينة حمص (وسط).

ورفع المشاركون في المظاهرات أعلام فلسطين وسوريا، ورددوا هتافات مناوئة للتجويع، ومطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف الإبادة الإسرائيلية.