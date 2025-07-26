الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سوريا.. مظاهرات بمخيمات فلسطينية ضد التجويع "الإسرائيلي" في غزة

الرسالة نت - وكالات

خرجت مظاهرات حاشدة في مخيمات فلسطينية بسوريا ضد التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، الجمعة، بخروج مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت في مخيم اليرموك بدمشق، دعما لصمود أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالتجويع والحصار والعدوان المستمر عليهم من "إسرائيل".

وخرجت مظاهرتان حاشدتان في مخيمي السيدة زينب وجرمانا بمحافظة ريف دمشق، للتنديد بالتجويع الإسرائيلي في غزة.

وفي محافظة حلب شمالا، تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب، رفضا للتجويع الإسرائيلي، فضلا عن مظاهرة مماثلة في مخيم العائدين بمدينة حمص (وسط).

ورفع المشاركون في المظاهرات أعلام فلسطين وسوريا، ورددوا هتافات مناوئة للتجويع، ومطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف الإبادة الإسرائيلية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305223

كلمات مفتاحية

سوريا مظاهرات حرب غزة التجويع الابادة الجماعية مخيمات فلسطينية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر