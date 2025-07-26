"إسرائيل" تتلف عشرات آلاف الأطنان من مساعدات غزة وسط تفاقم المجاعة بالقطاع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من المجاعة في القطاع المحاصر.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية.

وأضافت هذه المصادر أن "هناك آلاف الطرود تحت الشمس، وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها".

واعتبرت أن إتلاف المواد الإنسانية سببه خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة حسب زعمها.

ويأتي إتلاف الجيش الإسرائيلي لآلاف الأطنان من المساعدات المخصصة لغزة، بينما يتضور القطاع جوعا، وتفتك المجاعة بسكانه البالغ عدهم نحو 2.3 مليون نسمة.

كما يأتي وسط مظاهرات ونداءات عالمية من قادة سياسيين ومنظمات دولية بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات للقطاع ووقف حربها على غزة التي تتواصل منذ نحو عامين.

وخلال الأيام الماضية شهد العديد من مدن العالم مظاهرات حاشدة للتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط دعوات متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود.

وفي أحدث التصريحات المنددة بتجويع سكان القطاع، دعا المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري للجزيرة، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدا أن عبارات الشجب لم تكن كافية.

وقال في مقابلة مع الجزيرة، إن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات المتكدسة عند الحدود على مرأى من العالم، مشددا على وجوب استمرار الزخم بالدول العربية لإدخال المساعدات إلى غزة.

المصدر: الجزيرة