رئيس كولومبيا يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لـ "إسرائيل"

أمر رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الجمعة، باعتراض أي سفينة تحمل فحما لـ "إسرائيل"، مؤكدا أن بلاده لن تتواطأ مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الرئيس الكولومبي -عبر منصة إكس- "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل"، وذلك بعد أن أبحرت سفينة محملة بالفحم، الخميس، من سييناغا متجهة إلى "إسرائيل".

واعتبر بيترو أن إرسال تلك السفينة إلى "إسرائيل" تحدٍّ لحكومته بعد أن منع تصدير الفحم إلى "إسرائيل" في أغسطس/آب الماضي، احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأتى ذلك في منشور رد به الرئيس الكولومبي على وزير العمل أنطونيو سانغوينو، الذي قال إن عمال قطاع الفحم هم من نبهوا أن السفينة -التي ترفع العلم المالطي- متجهة إلى "إسرائيل"، ومن المقرر وصولها في 14 أغسطس/آب المقبل.

وشدد بيترو على أنه "طالما يُسقطون القنابل على الأبرياء فإن كولومبيا لن تُساندهم".

والأربعاء، هدد بيترو بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة "جلينكور" في كولومبيا من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل، وذلك خلال فعالية للطاقة نظمتها مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك).

ودفع ذلك الشركة السويسرية للرد بأنها أوقفت بالفعل شحناتها لـ إسرائيل" تماشيا مع القرار الرئاسي.

وكانت كولومبيا سحبت سفيرها من "تل أبيب" في وقت سابق، ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، داعية إلى وقف إطلاق النار الفوري ورفع الحصار عن القطاع.