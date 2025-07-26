8 شهداء في قصف صهيوني على خيمة نازحين بمواصي خان يونس

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة صباح اليوم، باستهدافه خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مصادر طبية أن الشهداء هم:

1. عبد الله نصر الله جرغون

2. لمى وسام جرغون

3. محمد وسام جرغون

4. نور مشهور إبراهيم أبو دقة

5. يزن محمد عبد الله جرغون

6. زين ناجي عبد الرحمن أبو دقة

7. فارس شادي جرغون

8. ميسرة محمد محمود أبو حسني

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يتواصل فيه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسط تصعيد خطير ضد المناطق المأهولة بالنازحين، خاصة في "المواصي" التي سبق أن أعلنتها قوات الاحتلال كمناطق آمنة.