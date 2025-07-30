الإعلامي الحكومي: الاحتلال يكرّس الفوضى وغزة بحاجة إلى 600 شاحنة يوميًا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد نشر الفوضى الأمنية ومنع توزيع المساعدات، ضمن سياسة ممنهجة لتجويع سكان قطاع غزة وإفشال أي جهود إنسانية لإغاثة المدنيين.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن ما دخل إلى قطاع غزة خلال هذا اليوم بلغ 109 شاحنات مساعدات فقط، مشيرًا إلى أن "غالبيتها تعرضت لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد".

وأكد البيان أن هذه السياسة تأتي ضمن ما وصفه بـ"هندسة الفوضى والتجويع"، والتي تهدف إلى حرمان المدنيين من المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية.

وفيما يتعلق بعمليات الإنزال الجوي، أشار المكتب الإعلامي إلى أن ست عمليات إنزال جرت خلال اليوم، لكن أربعًا منها سقطت في مناطق تخضع لسيطرة جيش الاحتلال أو في أحياء مهددة وخاضعة لأوامر إخلاء، "ما يجعلها عديمة الجدوى بل وخطِرة على حياة المواطنين المجوّعين".

وشدد المكتب على أن قطاع غزة بحاجة يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة من المساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للقطاعات الحيوية.

وختم البيان بالتأكيد على أن "استمرار جريمة الفوضى والتجويع وحرمان أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1 مليون طفل، من حليب الأطفال والمساعدات، يُعد جريمة موصوفة بالإبادة الجماعية"، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له كامل المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية.

ودعا المكتب إلى "فتح المعابر فوراً، وضمان وصول حليب الأطفال والمساعدات الغذائية بشكل آمن ومنظّم، تحت إشراف أممي نزيه وفاعل".