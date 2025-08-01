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^200 مثال: غزة العزة

4 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية في دير البلح

الرسالة نت - غزة

استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة، فجر الجمعة، سيارة مدنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 4 من ركابها.

ووفق مصادر محلية فقد وصل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم:

1- أحمد كامل دلول

2- محمد كامل دلول

3- كامل عوض الله

4- حريص باسم أبو حية

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وتواصل "إسرائيل" حربها التدميرية في قطاع غزة، وسط تصاعد سياسة التجويع، والوفيات اليومية في القطاع نتيجة سوء التغذية، بالتوازي مع منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر، في ظل استمرار المجازر ضد المدنيين، وعمليات القصف والنسف في مختلف مناطق غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، بارتقاء قرابة الـ 40 شهيدًا وإصابة العشرات من المدنيين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس.

وأعلنت الإسعاف الأولي والطوارئ في مستشفى حمد وصول 8 شهداء (4 جثث متحللة مجهولة الهوية) و75 إصابة من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305416

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