التجمّع: اقتحام بن غفير وأداؤه الصلاة في المسجد الأقصى تصعيد خطير يستهدف تقسيم الحرم

يدين التجمّع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات اقتحام وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ومجموعة مستوطنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأداءه صلاة علنية فيه، ليكون بذلك أول وزير إسرائيلي يُقدِم على هذه الخطوة الاستفزازية منذ قرون، في محاولة وقحة لفرض أمر واقع جديد، وكسر الحصرية الإسلامية للمسجد.

ويؤكد التجمّع أن هذه الخطوة تشكل صورة أخرى من صور العدوان بحق شعبنا، وتمثل تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا سعيًا إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ومشروعًا يهدف ويقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وإفشال أي جهد لإنهاء العدوان على غزة أو فتح أفق سياسي قائم على الحقوق الفلسطينية الثابتة والعادلة.

وشدد التجمّع على أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين، ورمز للسيادة الفلسطينية، وأن ما يجري من انتهاكات بحقه يتطلب موقفا شعبيا ورسميا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لوقفها، وتعزيز الحراك الشعبي، خصوصًا من خلال شدّ الرحال إلى القدس، وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى، دعمًا لأهله، وحمايةً له من مخططات التهويد والتقسيم.