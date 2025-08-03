"الصحة العالمية" تطالب باستمرار تدفق المساعدات الصحية لغزة

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأحد، باستمرار تدفق المساعدات الصحية إلى قطاع غزة وزيادتها، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي يتعرض له.

وقال غيبريسوس عبر حسابه في منصة "إكس"، إأن أرواح الناس في غزة وبقاءهم على قيد الحياة، يعتمدان على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سلّمت 24 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة منذ الأول من آب/ أغسطس الجاري، بما في ذلك الأدوية الأساسية وغيرها من الإمدادات الطبية.

وأكد غيبريسوس أن هذه الإمدادات ستُسلّم إلى المراكز الصحية والمستشفيات.