مركز جنيف للرسالة: لا يمكن الوثوق بسياسة فرنسا تجاه القضية الفلسطينية

أكّد أنور الغربي، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان في سويسرا، فرنسا بممارسة سياسة تخريبية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن دورها طوال السنوات الماضية كان سلبيًا تجاه قضايا الحرية والديمقراطية، خاصة في مصر وتونس وليبيا وسوريا.

وقال الغربي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن فرنسا ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنشاء ودعم المجموعات الإرهابية في سوريا، مثل "داعش"، وهو ما ثبت لاحقًا من خلال وثائق وقضايا نشرت داخل فرنسا نفسها.

أشار الغربي إلى أن فرنسا فقدت دورها الفاعل في السياسة الدولية خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلًا: "أصبحنا نسمع جعجعة دون طحينة، حيث يردد ماكرون شعارات كبيرة لكن السياسة الفرنسية على الأرض غائبة أو مدمرة".

ولفت إلى أن التدخلات الفرنسية في لبنان والعراق كانت سلبية، حيث دعمت باريس إسرائيل من خلال الضغط على الأطراف اللبنانية، كما عقدت صفقات أسلحة مشبوهة مع العراق.

انتقد الغربي الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ماكرون كان أول مسؤول غربي كبير يزور إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر، ووصف "حماس" بأنها تماثل "داعش"، قبل أن يتراجع لاحقًا. كما اتهم فرنسا بالاستمرار في تصدير الأسلحة لإسرائيل رغم الاحتجاجات الشعبية، مثل محاولة شحن أسلحة من ميناء مرسيليا التي أوقفتها نقابات العمال.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية حاولت قمع حرية التعبير عبر منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين وملاحقة نشطاء مقاطعة إسرائيل، لكنها فشلت في ذلك بفضل مقاومة الشعب الفرنسي.

تطرق الغربي إلى تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا، حيث خسرت باريس مواقعها التقليدية في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، رغم خطاباتها العالية النبرة.

انتقد رئيس مركز جنيف الموقف الفرنسي من مؤتمر الدولتين، قائلًا إن فرنسا تريد دولة فلسطينية "منزوعة السلاح والسيادة"، وهو ما وصفه بـ"الأوهام التي لا تستحق النقاش". كما هاجم تصريحات ماكرون التي وصف فيها الإسلام بـ"الخطر على الجمهورية"، معتبرًا أنها كشفت عن نوايا عنصرية.

اختتم الغربي بالقول: "فرنسا تحت حكم ماكرون لم تتخل عن عقلية المستعمر، ولا يمكن الوثوق بسياستها في فلسطين أو لبنان أو سوريا أو غزة. شعارات الإليزيه والخارجية الفرنسية أصبحت فارغة، وفرنسا لم تعد لاعبًا مؤثرًا على الساحة الدولية".

يذكر أن تصريحات الغربي تأتي في وقت تشهد فيه السياسة الفرنسية انتقادات حادة بسبب مواقفها المتناقضة وتراجع نفوذها عالميًا.