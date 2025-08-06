84 شاحنة مساعدات دخلت غزة الثلاثاء وتعرّضت غالبيتها للنهب

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 84 شاحنة دخلت أمس الثلاثاء، إلى القطاع، وتعرّضت غالبيتها للنهب والسطو، نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يرعاها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار سياسة ممنهجة تُعرف بـ"هندسة الفوضى والتجويع".

وأوضح المكتب في بيان له، الأربعاء، أن هذه الفوضى تهدف إلى ضرب تماسك المجتمع الفلسطيني وتفكيك صموده في وجه العدوان.

وأكد أن القطاع يحتاج يوميًا، إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأدان بشدة استمرار جريمة التجويع الممنهج، والإغلاق الكامل للمعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، محملًا الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة.

ودعا المكتب الإعلامي الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية، لا سيما حليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق المدنيين.