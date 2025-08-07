مستجدات حرب الإبادة في يومها الـ671: الاحتلال يصعّد استهدافه للنازحين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ671 على التوالي، وسط تصعيد خطير طال مجددًا أماكن تجمع النازحين ومواقع انتظار المساعدات الإنسانية.

وفي جريمة جديدة، استُشهدت الطفلة أميرة يوسف منصور (6 أعوام) ووالدتها تهاني هاني أبو غالي (32 عامًا)، جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في محيط صالة "دريم" غرب خان يونس جنوبي القطاع.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات عنيفة على مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، مستخدمًا عدة صواريخ، ما أدى لسقوط شهداء وإصابات.

وفي موقع التل جنوب دير البلح، ارتقى ما لا يقل عن خمسة شهداء وأصيب عدد آخر، جراء قصف استهدف خيمة للنازحين بطائرة مسيّرة. وفي قصف مشابه استهدف الخيام بمحيط صالة "دريم" غرب خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين.

وأفاد قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى حمد شمال القطاع باستقباله 3 شهداء و84 مصابًا، جميعهم من المدنيين الذين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.

وفي تطورات ميدانية أخرى:

استُشهد المواطن أحمد عبد الرازق العبادلة برصاص الاحتلال قرب منطقة موراج.

انتُشلت جثامين 4 شهداء من منطقة نتساريم جنوبي غزة، وسط إطلاق نار متواصل على المناطق الشرقية للمدينة.

ارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف استهدف منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

قصف مدفعي استهدف كلية تنمية القدرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر غرب خان يونس.

استُشهد الشاب علاء فتحي عثمان من النصيرات متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال خلال محاولته الوصول للمساعدات قرب محور موراج.

أعلن المستشفى المعمداني وصول شهيدين ومصابين من طالبي المساعدات شمالي القطاع.

وفي ظل هذه المجازر المتواصلة، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية استهداف النساء والأطفال، وتحويل أماكن الإغاثة إلى مصائد موت جماعية، في ظل صمت دولي مخزٍ، وانتهاك سافر للقوانين الدولية والإنسانية.