انهيار صحي في غزة وجمعية العودة تطالب بحماية الفئات الهشة وتدخل دولي عاجل

طالب المدير العام لجمعية العودة في قطاع غزة، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بضرورة توفير الحماية الفورية للأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع جراء العدوان المتواصل.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في غزة تمر بأسوأ مراحلها، حيث تعمل بأقل من 20% من طاقتها الطبيعية، ما يُفاقم معاناة آلاف المرضى والجرحى، ويُهدد حياة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وأكد أن استمرار هذا الانهيار في القطاع الصحي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية بشكل آمن ودائم.