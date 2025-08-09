"أونروا": سكان غزة يواجهون نقصاً حاداً في مستلزمات النظافة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن سكان قطاع غزة يواجهون نقصا حادا في مستلزمات النظافة الأساسية، مؤكدةً أن الحصول على الصابون أصبح أمرا شبه مستحيل.

وأوضحت "أونروا" في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أن ملايين قطع الصابون تُباع يوميا حول العالم وتُشترى بسهولة، لكن في غزة حتى الصابون أصبح من الصعب جدا الحصول عليه.

وأكدت أن التدفق المنتظم لمستلزمات النظافة الأساسية، بما فيها الصابون والشامبو والفوط الصحية، يعد ضرورة عاجلة، مشددة أن إيصال هذه المساعدات على نطاق واسع لمن هم بأمسّ الحاجة إليها في القطاع لا يمكن أن يتم إلا عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك "الأونروا".

ومنذ مطلع مايو/ أيار الماضي، تُحكم سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة، متسببةً بأزمة تجويع حادة، وأزمة في المستلزمات الصحية ومستلزمات النظافة، ما فاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، ولليوم الـ 673 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية وحصار وتجويع قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر وجرائم حرب موصوفة ضد المدنيين وطالبي المساعدات في مختلف مناطق القطاع.