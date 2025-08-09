11 حالة وفاة و39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وصل مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا (منهم شهيد انتشال) و 491 إصابة، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، والذي تلقته " الرسالة نت"، اليوم السبت، إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 61 ألفًا و 369 شهيدًا بالإضافة إلى 152 ألفًا و 850 جرحى بإصابات متفاوتة.

وأفادت "الصحة" بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) بلغت 9,862 شهيدًا إلى جانب 40,809 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 21 شهيداً وأكثر من 341 إصابات وصلوا مشافي قطاع غزة، من شهداء المساعدات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة 11حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلاً.