الدفاع المدني بغزة يناشد الصحة العالمية لتزويده بالوقود وإنقاذ الأرواح

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين، عبر العمل الفوري على تزويد مركبات الإسعاف والتدخل الأولي بالوقود اللازم لاستمرار عملها.

وأكدت المديرية أن توقف حركة هذه المركبات، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، سيؤدي إلى تفاقم الكوارث الإنسانية، وزيادة أعداد الشهداء والمصابين، مشددة على أن كل دقيقة تمر دون تشغيلها تعني خسارة مزيد من الأرواح.

وحذرت من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم على الوصول إلى مواقع الاستهداف وانتشال العالقين تحت الأنقاض، داعية المجتمع الدولي والجهات الأممية إلى التحرك الفوري قبل فوات الأوان.