الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الدفاع المدني بغزة يناشد الصحة العالمية لتزويده بالوقود وإنقاذ الأرواح

الرسالة نت

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين، عبر العمل الفوري على تزويد مركبات الإسعاف والتدخل الأولي بالوقود اللازم لاستمرار عملها.

وأكدت المديرية أن توقف حركة هذه المركبات، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، سيؤدي إلى تفاقم الكوارث الإنسانية، وزيادة أعداد الشهداء والمصابين، مشددة على أن كل دقيقة تمر دون تشغيلها تعني خسارة مزيد من الأرواح.

وحذرت من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم على الوصول إلى مواقع الاستهداف وانتشال العالقين تحت الأنقاض، داعية المجتمع الدولي والجهات الأممية إلى التحرك الفوري قبل فوات الأوان.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305653

كلمات مفتاحية

غزة حصار الدفاع المدني إبادة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر