"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا

قال القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، سام روز، إن إنزال المساعدات جوًا يُعدّ خيارًا مكلفًا، وخطيرًا، ومهينًا، مؤكدًا أن مشكلة المساعدات تكمن في نظام الوصول والمعابر.

وشدد روز، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على أن إنزال المساعدات يشتت الانتباه عن الحل الحقيقي، وهو فتح معابر غزة لاستمرار دخول شاحنات المساعدات.

وتابع: "المطلوب هو دخول آمن لشاحنات المساعدات على نطاق واسع عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.