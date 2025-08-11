"الإعلامي الحكومي": ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 237

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأضاف المكتب في بيان له، الإثنين، أن الشهداء هم:

الصحفي الشهيد/ أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، الصحفي الشهيد/ محمد قريقع، مراسل قناة الجزيرة، الصحفي الشهيد/ إبراهيم ظاهر، مصور صحفي، الصحفي الشهيد/ مؤمن عليوة، مصور صحفي، الصحفي الشهيد/ محمد نوفل، مساعد مصور صحفي.

وأوضح المكتب أن عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين.

وأشار إلى أنه باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قلتهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحفياً شهيداً.

وأكد أن استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.