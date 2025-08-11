بطلة التغريبة الفلسطينية: نكبتنا في أنس ومحمد زي نكبتنا في فلسطين

وصفت بطلة التغريبة الفلسطينية جولييت عواد؛ استشهاد الزميلين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع بالنكبة، وقالت "نكبتنا في استشهادهم زي نكبتنا في فلسطين".

وقالت عواد لـ"الرسالة نت"، "شو أقول وشو أعبر؛ غزة تذبح من الوريد للوريد؛ ولم يبق أحد لا يعرف ماذا يحدث في غزة من وراء أنس".

وتابعت: "شفته طفل صغير في الشاشة؛ كنت أشوف فيه عيني وقلبي؛ كان قلبي خايف عليهم إنه يستشهدوا انه يروحوا وما يرجعوا؛ راح إسماعيل وراح انس وراح محمد".

وعلقت بالقول: "غزة لا تستجدي أحدا وهؤلاء كانوا أبناء غزة البررة الذين لم يفارقوها لا جوعا ولا قهرا ولا كمدا؛ كانوا رجالا ورحلوا رجالا".

وارتقى الزملاء أنس ومحمد و4 زملاء آخرين؛ في استهداف إسرائيلي مباشر لخيمتهم في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.