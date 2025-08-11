8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شمال غربي غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة صباح اليوم في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، حيث استهدفت بنيرانها عشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية.

ووفق مصادر محلية، أسفر الاستهداف عن استشهاد 8 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم بحالة خطيرة، وسط حالة من الفوضى والذعر في المكان.

شهود عيان أكدوا أن الضحايا كانوا يقفون في طوابير للحصول على الغذاء، في ظل الحصار الخانق الذي يمنع دخول الكميات الكافية من المساعدات، معتبرين أن هذا الاستهداف يأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لتجويع المدنيين وإرهابهم.

فرق الإسعاف واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع القصف، بسبب استمرار إطلاق النار وخطورة المنطقة المستهدفة.