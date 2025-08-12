وفاة طفلين في غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج

توفي الطفل محمد زكريا خضر، البالغ من العمر 5 أعوام، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بعد معاناة طويلة مع سوء التغذية وإعاقة حركية حرمته من الحياة الكريمة.

كما استشهد الرضيع زين نصار، الذي لم يتجاوز عمره 18 يومًا، بسبب قلة توفر العلاج ونقص الرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج، ما فاقم من وضعه الصحي وأدى إلى وفاته.

تأتي هذه الحوادث في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها قطاع غزة، حيث يستمر الحصار ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية في تهديد حياة الأطفال والرضع بشكل خاص.