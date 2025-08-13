"يويفا" يتأثر بتغريدة محمد صلاح ويقرر دعم غزة

أشادت وسائل الإعلام الإنجليزية ، بمدى تأثير تغريدة النجم الدولي المصري "محمد صلاح"، لاعب نادي ليفربول، حول واقعة استشهاد لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم "سليمان العبيد" برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة يوم السادس من أغسطس/آب الجاري 2023.

وكان "صلاح " أعاد نشر تغريدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على منصة "إكس"، الذي نعي رحيل نجم الكرة الفلسطينية "سليمان العبيد" المعروف بـ بيليه فلسطين، معلقاً على المنشور بتساؤلات غاضبة "، كون أن التعزية كُتبت باستحياء، ولم تشمل أي إشارة عن ظروف استشهاد اللاعب الفلسطيني، ولا حتى عن هوية قاتليه !!

تعليق صلاح "الغاضب" شاهده أكثر من 100 مليون شخص، وتناوله الإعلام الرياضي الرسمي في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، مما دفع عشاق كرة القدم حول العالم للتعرف أكثر عن القضية الفلسطينية، وظروف رحيل بيليه الكرة الفلسطينية الذي قتل وهو يبحث عن الطعام .

وتحدث الكاتب الإنجليزي "هنري وينتر"،عن تأثير تغريدة "صلاح"، في لفت أنظار جماهير كرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة، تجاه المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لاسيما بغزة.

وبعد هذه التغريدة بفترة وجيزة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكته الجديدة مع مؤسسات خيرية لتقديم مساعدات حيوية للمتضررين في غزة، وهو ما دفع هنري وينتر للاستنتاج بأن تغريدة صلاح كانت عاملًا مؤثرًا في هذا القرار.