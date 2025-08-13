مصطفى بكري: تصريحات نتنياهو تؤكد أن أطماع "إسرائيل" في مصر ثابتة منذ قيام الكيان

حذر النائب في مجلس الشعب المصري مصطفى بكري من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه مرتبط بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" التي تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل إعلاناً واضحاً لأطماع توسعية قديمة متجددة تستهدف الأمن القومي المصري والعربي.

وقال بكري ل"الرسالة نت" إن الأطماع الإسرائيلية في مصر لم تتوقف يوماً، مشيراً إلى أن سيناء كانت ولا تزال في نظر المخطط الصهيوني جزءاً من "العمق الاستراتيجي" لإسرائيل، وأن الوثائق والمشاريع الإسرائيلية القديمة، مثل مشروع تهجير سكان غزة إلى سيناء، تكشف عن نوايا واضحة للسيطرة على أراضٍ مصرية واستغلال ثرواتها.

وأضاف أن ما يجري في غزة ليس معركة محلية، بل حرب كاشفة لمخطط اجتياح المنطقة بأكملها، مؤكداً أن الاحتلال لا يسعى إلى تهدئة أو وقف إطلاق النار، بل إلى فرض واقع جديد بالقوة، تمهيداً لتوسيع حدوده وابتلاع المزيد من أراضي العرب.

ودعا بكري الشعب المصري وجميع القوى الوطنية إلى التكاتف للدفاع عن الأمن القومي، مشدداً على أن مصر كانت وستظل الحاجز المنيع أمام المخططات الصهيونية، وأن أي محاولة للمساس بها ستواجه برفض قاطع وإرادة لا تلين.