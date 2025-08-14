علماء ودعاة غزة يرفضون تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” ويحذرون من مخطط توسعي

أدان التجمّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن ما يسمى بـ“رؤية دولة إسرائيل الكبرى”، معتبراً أن هذه التصريحات تكشف عن بعد عقدي لمشروع توسعي صهيوأمريكي يستند إلى أوهام توراتية محرّفة ومعتقدات دينية متطرفة.

وأوضح التجمّع، في بيان رسمي، أن هذه الرؤية ليست مجرد خطاب سياسي، بل إعلان عن مخطط يستهدف توسيع نفوذ الاحتلال تمهيداً لما يصفه ببناء “الهيكل المزعوم”، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لدول المنطقة وسيادتها، ويرتبط بشكل وثيق بمشاريع التطبيع التي تُسوّق تحت عناوين السلام والتعاون.

ودعا التجمّع قادة الأمة وشعوبها إلى التمسك بمقدساتها ورفض أي خطوات تمهّد لتمكين الاحتلال من تحقيق أهدافه، وحث العلماء والمؤسسات الدينية على فضح هذه المخططات أمام العالم. كما طالب بقطع الطريق على كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، باعتبارها دعماً مباشراً للمشروع الصهيوني التوسعي.

وأشاد التجمّع بالمواقف الرسمية والشعبية التي أدانت تصريحات نتنياهو، مؤكداً أن إصرار الاحتلال على إنكار القوانين الدولية يثبت أنه كيان خارج عن القانون، مما يمنح الشعب الفلسطيني الحق المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته بجميع الوسائل المشروعة.

واختتم التجمّع بيانه بالتأكيد على أن الأمة لن تفرط في دينها وأرضها وقدسها، وأن فلسطين والقدس والأقصى ستظل في قلب عقيدتها حتى يحق الله الحق ويزهق الباطل.