اليونيسف: 13 ألف طفل في غزة يعانون سوء تغذية حاد خلال يوليو

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تصريحات لقناة التلفزيون العربي، إن 13 ألف طفل في قطاع غزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال شهر يوليو الماضي، وسط استمرار الحصار ونقص الغذاء.

وأضاف أن 40% من النساء الحوامل والمرضعات في القطاع يعانين من سوء تغذية حاد، ما يهدد صحة الأمهات والأطفال على حد سواء.

وأشار المتحدث إلى أن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة على مدى عدة أشهر قد يسهم في إعادة التوازن للوضع الغذائي والصحي، محذرًا من أن الأزمة تتفاقم بسرعة وتتطلب تدخلًا عاجلًا.

 

 

