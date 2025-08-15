القسام تعلن تنفيذ كمين مركّب ضد قوات الاحتلال جنوب غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مقاتليها صباح الأربعاء من تنفيذ كمين مركّب استهدف قوة إسرائيلية في منطقة أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن مقاتليها استهدفوا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG، وأطلقوا نيران الأسلحة الرشاشة باتجاه قناص متمركز في منزل آخر. كما جرى استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتين ناسفتين تم وضعهما داخل قمرة القيادة، إضافة إلى استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة الياسين 105.

وأضافت الكتائب أنه خلال انسحاب المقاتلين من منطقة الكمين، تم استهداف منزلين يتحصن فيهما جنود الاحتلال بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105"، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أعلنت القسام عن استهداف دبابة "ميركافاه" بقذيفة الياسين 105 في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون، مؤكدة استمرار عملياتها في مواجهة توغل قوات الاحتلال في المنطقة.