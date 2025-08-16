جمعية العودة: 550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًا بالغذاء

قال المدير العام لجمعية العودة الصحية بغزة رأفت المجدولاي إن نحو 550 ألفًا من سكان القطاع يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء.

ووصف المجدلاوي في تصريح لقناة "الجزيرة" يوم السبت، أوضاع المستشفيات كارثية، بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومؤخرًا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".