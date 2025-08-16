مصدر فلسطيني: الفصائل لم تتسلّم مقترحات جديدة خلال محادثات القاهرة

أكد مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية لم تتسلّم أي مقترحات جديدة خلال اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل التهدئة ووقف الحرب على قطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم" إن الوفد الفلسطيني شدّد خلال اجتماعاته مع المسؤولين المصريين على انفتاحه تجاه أي مبادرات جدية من شأنها إنهاء العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الفصائل تبدي "إيجابية ومرونة" في التعامل مع الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر، يواصلون تحركاتهم، غير أن المشاورات الأخيرة لم تشهد طرح أوراق جديدة أو عروض ملموسة، مضيفًا أن الوفد الفلسطيني ما زال بانتظار مبادرات عملية تفضي إلى تهدئة ميدانية وإنهاء معاناة المدنيين في القطاع.

وشدد المصدر على أن الفصائل الفلسطينية "مستعدة للتعامل مع أي مقترحات تُعرض رسميًا"، شريطة أن تحقق وقف العدوان، ورفع الحصار المفروض على غزة، إلى جانب ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.