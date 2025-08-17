المرصد الأورومتوسطي: 30 فلسطينيًا يُصابون يوميًا بإعاقة في ظل الإبادة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو 30 فلسطينيًا يُصابون يوميًا بإعاقة دائمة أو مؤقتة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في إطار ما وصفه بالـ إبادة الجماعية.

وأشار المرصد إلى أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في غزة ارتفع خلال 22 شهرًا بنحو 35% مقارنة بما كان عليه قبل بدء العدوان، لافتًا إلى أنه من بين نحو 165 ألف مصاب منذ بداية الهجوم، وثّق إصابة 21 ألف شخص بإعاقات دائمة أو مؤقتة.

وأكد التقرير أن عشرات من ذوي الإعاقة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال توغلاته البرية يتعرضون للتعذيب في ظروف اعتقال قاتلة، ولا تتوافر معلومات حول مصيرهم.

وأشار المرصد إلى أن نوعية الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال، واستهدافه للمنظومة الصحية، وعرقلة انتشال المصابين، فاقمت من احتمالات الإصابة بالإعاقات وبتر الأطراف، مضيفًا أن تزايد حالات البتر مرتبط بانهيار قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية في الوقت المناسب.

ولفت التقرير إلى أن الطاقم الطبي في غزة يُضطر للمفاضلة بين الحالات، ما يترك كثيرًا من الجرحى بلا علاج حاسم في الوقت المناسب، مؤكدًا أن الزيادة غير المسبوقة في معدلات الإعاقة تعكس نمطًا متعمّدًا من إلحاق الأذى الجسيم، وهو أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية.