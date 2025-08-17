كتائب القسام تستهدف آليات ومواقع الاحتلال ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" في خانيونس

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مشاهد تظهر استهداف آليات عسكرية وقصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب أنها نفذت ضربات على آليات عسكرية إسرائيلية وقصفت مواقع وتحشدات تابعة لقوات الاحتلال في محاور التوغل بمدينة خان يونس ومحور صلاح الدين جنوب القطاع، وذلك ضمن سلسلة عمليات ميدانية أطلقت عليها اسم "حجارة داود".

وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها وثّقوا مشاهد للهجمات، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي للتوغل البري الإسرائيلي ومحاولة إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوفه.

كما وجه أحد مقاتلي الكتائب رسالة خلال تنفيذ العمليات في جنوب غزة، جاء فيها: "يا أمتنا، نحن حجة عليكم ولسنا حجة لكم، لا سامح الله كل من تخلى عن غزة وتخاذل".

ويشهد محاور خان يونس وصلاح الدين اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من جنوب القطاع، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة في المناطق المستهدفة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بلاغ عسكري سابق نشرته على قناتها في "تليغرام" عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاة" بقذيفة "الياسين 105" أمس السبت، قرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال في كافة أنحاء قطاع غزة، رغم الحصار والتدمير والقصف المكثف، مستمرة في الدفاع عن المدنيين ومواجهة محاولات الاحتلال للتوغل البري والبحري والجوي.