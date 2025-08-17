نادي الأسير: قمع متكرر ضد الأسيرات في سجن الدامون

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجن الدامون الإسرائيلي نفذت أربع عمليات قمع متتالية ضد الأسيرات خلال النصف الأول من الشهر الجاري، مستخدمة أساليب التنكيل والإذلال.

وأوضح النادي أن قوات القمع أجبرت الأسيرات على خفض رؤوسهن واقتيادهن إلى ساحة السجن بطريقة مهينة، كما استخدمت الغاز والكلاب البوليسية في اثنتين من هذه العمليات.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذه الاعتداءات ليست جديدة، بل تمثل سياسة ممنهجة تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى والأسيرات، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على الفلسطينيين.

وأضاف النادي أن الأسيرات يعانين ظروف اعتقالية قاسية، تشمل نقص الطعام ورداءة الوجبات، وانتشار الحشرات والأمراض الجلدية، وغياب أدوات التهوية والمستلزمات الصحية والنسائية الأساسية.

ويواصل الاحتلال اعتقال 48 أسيرة فلسطينية، من بينهن طفلتان هما سالي صدقة وهناء حماد، بالإضافة إلى أسيرتين حاملين، هما ريماء بلوي وتهاني أبو سمحان، حيث تدخل بلوي شهرها الثامن وتواجه وضعًا صحيًا حرجًا.

كما أشار النادي إلى أن الأسيرة فداء عساف مصابة بالسرطان وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

هذه الانتهاكات تأتي في ظل استمرار الاحتلال في معاملة الأسيرات بأساليب قمعية تهدف إلى إذلالهن وإضعاف صمودهن.