عميد آل المدهون: لن نُهجَّر من غزة وسنصمد على أرضنا حتى العودة إلى المجدل

وجّه الدكتور محمد إبراهيم المدهون، عميد عائلة المدهون في فلسطين والشتات، رسالة مؤثرة إلى عائلات المجدل/عسقلان، وفي القلب منهم آل المدهون، مؤكداً تمسكهم بالأرض ورفضهم لأي محاولة لتهجيرهم من قطاع غزة.

وقال المدهون في بيانه: "أنتم يا من هُجّرتم من المجدل/عسقلان منذ 77 عاماً، وسكن كثير منكم في غزة والشمال، لم تبرحوا هذه الأرض كأقرب نقطة للعودة، واليوم تمثلون 14% من سكان غزة، خير الرباط وأهل الشهداء والأسرى والجرحى"، مشيراً إلى أن عائلات المجدل قدّمت آلاف الشهداء في معركة الصمود الملحمية خلال العام الأول من الحرب.

وأضاف: "كتب الله لكم أن تكونوا من الناجين حتى الآن من المحرقة العنصرية، وأنتم الذين جددتم كتابة الوصية بدمكم وصمودكم الملحمي. فإن بقي لجسدي الفاني أثر بعد استشهادي، فازرعوه في أقرب نقطة إلى عسقلان/المجدل".

وأكد المدهون أن الدعوة للثبات ليست دعوة عبثية، بل ترافقها دعوة لكل الجهات المسؤولة والرعاية والوساطة للبحث عن مخرج لشعبنا، مشدداً: "لكن إن أصرّ العدو على القتل والتهجير، فلن يكون لنا إلا الثبات حتى الممات. لا مكان للضعف، ولا موقع للذل؛ إما حياة تسرّ الصديق أو ممات يغيظ العدو".

وختم عميد العائلة رسالته بالتأكيد أن آل المدهون وعائلات المجدل سيبقون العمود الفقري لغزة وصمودها الأسطوري، قائلاً: "لن نُهجَّر… سنبقى، ونكتب بدمنا السطر الأخير من الملحمة"، مستشهداً بالآية الكريمة:

"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".