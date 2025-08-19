استشهاد الصحفي إسلام الكومي يرفع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 239

أعلن في غزة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب 2025 عن استشهاد الصحفي إسلام الكومي، المحرر وصانع المحتوى في عدد من المنصات الإعلامية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين إلى 239 صحفياً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة ما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج" للصحفيين الفلسطينيين، محمِّلًا الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

كما دعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة المؤسسات الإعلامية الدولية إلى إدانة عمليات القتل والاغتيال التي يتعرض لها الصحفيون في غزة، والتحرك الفوري لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية ووقف ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية".

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين يهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية ومنع نقل الحقيقة، مشددًا على ضرورة توفير حماية عاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.