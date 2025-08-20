اليمن.. مئات الطلاب والأكاديميين ينددون بالتجويع "الإسرائيلي" في غزة

شارك مئات الطلاب والأكاديميين، الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة بجامعة البيضاء وسط اليمن، تنديدا بما ترتكبه "إسرائيل" من تجويع وإبادة في قطاع غزة.

ووفق الأناضول، تم تنظيم المظاهرة في الجامعة الواقعة بمحافظة البيضاء بتنظيم من جماعة "الحوثي" المسيطرة عليها.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إضافة إلى لافتات تندد باستمرار "جرائم القتل والإبادة الجماعية والتجويع والتدمير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" .

واستنكروا في بيان "ما يجري في غزة من إبادة وتجويع غير مسبوق في تاريخ البشرية، وإمعان العدو الصهيوني في قتل النساء والأطفال وانتهاك المقدسات وتدنيس الحرمات".

ودعا البيان "الشعوب العربية والإسلامية إلى ممارسة الضغط على الأنظمة الحاكمة لاتخاذ مواقف واضحة وقوية لوقف سياسة التجويع والإبادة بحق الأشقاء في غزة".

كما دعا "إلى الوقوف مع المقاومة في لبنان ودعمها لمواجهة المؤامرات ومحاولة تجريدها من السلاح".

وشدد "على ضرورة استمرار إقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعية بطبيعة الصراع مع العدو والصهيوني".

وترتكب "إسرائيل" وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.