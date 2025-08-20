الدفاع المدني بغزة: أزمة الوقود لدينا ما تزال تراوح مكانها

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الأزمة الحادة في الوقود لديهم ما تزال تراوح مكانها.

وأوضح الدفاع المدني في بيان يوم الأربعاء، أن 1500 لتر فقط تم إمداد الجهاز بها عبر مؤسسات تعني بالعمل الإنساني مطلع الشهر الجاري، من أصل 15000 لتر احتياجنا الشهري لاستمرار الاستجابة للنداءت الإنسانية.

وأضاف أن هذه الكمية تشمل وقود تشغيل مركباتنا بمادة "السولار"، ناهيك عن النقص الحاد في مادة "البنزين" التي تعمل بها معدات وآلات الإنقاذ، حيث نحتاج شهريًا إلى 3000 لتر بنزين.

وأشار إلى أن مركباته توقفت مرات عديدة في الطريق، أثناء التوجه إلى المهمات، بعضها بسبب نفاد الوقود، والأخرى تعطلت لعدم توفر قطع الغيار لصيانتها.

وتابع الدفاع المدني "أمامنا تحديات إنسانية كبيرة في ظل التهديات المستمرة بتصعيد وتيرة حرب الإبادة الإسرائيلية".