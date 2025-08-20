الجهاد للرسالة: احتلال غزة سيحوّل الجيش الإسرائيلي إلى أهداف سهلة والمقاومة ستنتصر رغم الحصار

أكد إسماعيل السنداوي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية في غزة ماضية في مواجهة العدوان الإسرائيلي رغم كل محاولات الاحتلال لكسر إرادة الشعب، مشددًا على أن شعار المقاومة سيبقى كما هو: "إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار".

وأوضح السنداوي ل"الرسالة نت" أن عامين من العدوان المتواصل على غزة أسفرا عن استشهاد أكثر من خمسين ألف فلسطيني، في محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض شروطه وإطلاق سراح أسراه بالقوة العسكرية. وأضاف أن آخر عمليات الجيش الإسرائيلي، ومنها عملية "عربات جدعون"، لم تحقق الأهداف التي كان يطمح إليها الاحتلال، فيما يحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الادعاء بأن الضغط العسكري هو الذي قاد إلى صفقات تبادل الأسرى، متجاهلًا حقيقة أن المقاومة أبدت مرونة كبيرة من أجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب.

وأشار القيادي في حركة الجهاد إلى أن الاحتلال يظن أن سياسة الحصار والتجويع على الحاضنة الشعبية للمقاومة ستدفعها إلى التنازل، إلا أن الحقيقة أن هذه السياسات لن تزيد المقاومة إلا إصرارًا، مؤكدًا أن أي محاولة لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل ستقود إلى حرب استنزاف ومعارك شوارع تجعل الجيش الإسرائيلي أهدافًا سهلة لعمليات المقاومة بمختلف أشكالها، من عمليات استشهادية إلى زرع المفخخات، وهو ما سيكبّد الاحتلال خسائر فادحة.

وأضاف السنداوي أن نتنياهو، وبن غفير، وسموتريتش، وحتى داعميهم في الخارج، يسعون إلى حسم القضية الفلسطينية عبر القوة، لكنهم سيفشلون كما فشلوا من قبل. ودعا في هذا السياق الشعوب العربية والإسلامية إلى إسناد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه المعركة ليست معركة غزة وحدها بل معركة كل الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، وكل الأحرار في العالم.

كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تسليم مفاتيح السلطة للاحتلال وإنهاء صيغة الحكم الذاتي، حتى يصبح الاحتلال مكلفًا وليس مجانيًا كما هو الحال اليوم، محذرًا من أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين أو المشاركين في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة.

وختم السنداوي بالتأكيد أن هذه الحرب القاسية سيدفع المدنيون ثمنها الباهظ بسبب الصمت العالمي على جرائم الاحتلال، لكن الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية مهما كانت التضحيات، قائلاً: "شعبنا أقوى من الحصار وأقوى من الإبادة، وسيخرج من هذه المعركة أكثر صلابة وإيمانًا بعدالة قضيته."