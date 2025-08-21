الصحة للرسالة: لن نرحل ولن نهاجر من غزة وسنظل نمارس دورنا الإنساني مع شعبنا

أكد مدير عام العلاقات العامة بوزارة الصحة في غزة د. منير البرش رفض الوزارة القاطع لتهديدات الاحتلال بإخلاء مستشفى الشفاء أو أي من مستشفيات القطاع، مشدداً على أن الطواقم الطبية والإدارية ستبقى في مواقعها ولن تنزح أو تغادر مدينة غزة تحت أي ظرف.

وأوضح البرش في تصربح خاص بالرسالة أن وزارة الصحة بكل كوادرها ستواصل القيام بدورها في رعاية المرضى وتطبيب الجرحى وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، رغم ما يتعرض له القطاع الصحي من قصف ممنهج وحصار خانق.

وطالب البرش المجتمع الدولي والأوروبيين على وجه الخصوص بالتحرك العاجل لحماية المنشآت الطبية ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه بحق الأطباء والممرضين والمرضى.

واختتم رسالته بالتأكيد على ثبات الكوادر الصحية قائلاً: "لن نرضخ للتهجير، وسنبقى صامدين في خدمة شعبنا"