النمسا.. مظاهرة مناهضة لـ"إسرائيل" داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون

نظم مؤيدون لفلسطين في النمسا مظاهرة داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون "ORF" في العاصمة فيينا، احتجاجا على تغطيتها غير المحايدة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر مراسل الأناضول أن مجموعة من مؤيدي فلسطين اقتحمت المقر الرئيسي لـ"ORF" في فيينا، الخميس، للتنديد بطريقة تغطيتها للهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

واتهم المتظاهرون الهيئة بعدم نقل أخبار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة بطريقة محايدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن أحد المتظاهرين صرخ من داخل المقر قائلا: "أنتم أيضًا مسؤولون عن الإبادة الجماعية في غزة".

وأظهرت مشاهد متداولة في الإعلام لقطات للمتظاهرين وهم يكتبون على الأرض بالطلاء عبارة مفادها أن الهيئة "تجعل الإبادة الجماعية ممكنة".

وكشفت الشرطة النمساوية في بيان، عن توقيف 6 متظاهرين عقب تلقيها بلاغا عن الحدث.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.