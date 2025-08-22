حماس تدعو الأمم المتحدة للتحرك لوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على السكان منذ شهور.

وقالت الحركة في بيان نقلته "الرسالة نت" إن "إنكار الاحتلال المجرم لحقيقة المجاعة في غزة يكشف عن عقلية إجرامية تتعمد الكذب للتغطية على جرائم القتل والتجويع"، مؤكدة أن ما يتعرض له القطاع يمثل جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية.

وطالبت حماس بفتح معابر غزة بشكل عاجل ودون قيود لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل مستمر، داعية إلى محاسبة الاحتلال قانونياً على استخدامه التجويع سلاحاً ضد المدنيين.