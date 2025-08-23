19 شهيدًا ومصابون في قصف "إسرائيلي" متواصل على غزة

استشهد 19 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ687 للعدوان.

وأفاد مراسلنا باستشهاد الطفل مصطفى مهند محمد المصري من بيت حانون في منطقة مساعدات موراج جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن 12 شهيدًا ارتقوا، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مدينة أصداء شمال خان يونس.

والشهداء هم: عوض حمدان عوض فوجو (13 عامًا) وشقيقه عبد الله (10 أعوام)، سجود جميل أحمد شلوف (10 أعوام)، أردوغان زياد خميس الكتناني (8 أعوام)، جوري إيهاب خالد قلة (7 أعوام)، ذهب سامي أحمد قشطة (6 أشهر)، وزينب عطيوي هويشل شلوف (49 عامًا)، سوزان عودة محمد حسين (56 عامًا)، سوسن جميل أحمد شلوف (22 عامًا)، عبد الرؤوف منير أحمد أبو صقر (19 عامًا)، يوسف جميل سالم مطر (47 عامًا) ومحمد يوسف جميل مطر (20 عامًا).

وفي مدينة غزة، ذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال نفذت 6 عمليات نسف لمنازل المواطنين خلال أقل من 15 دقيقة في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأشار إلى استشهاد علاء أحمد سلمان الحميدي (28 عامًا) بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي السياق، استشهد المواطن مجدي صبري فتحي الشاعر (38 عامًا)، في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب مواطنان، صباح اليوم، في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف سطح منزل لعائلة الأشقر في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان مستشفى العودة استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين، إضافةً إلى 26 إصابة، جراء قصف الاحتلال تجاه تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 62،192 شهيدًا، و157،114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.