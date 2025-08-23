61 شهيدًا و308 إصابات في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع لا تزال في تصاعد خطير.

وأكدت الوزارة في بيان لها وصول 61 شهيدًا و308 إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 62,622 شهيدًا و157,673 إصابة.

وأوضحت أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم شهدت ارتقاء 10,778 شهيدًا وإصابة 45,632 مواطنًا. كما أشارت إلى أنه تم إضافة 298 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

وتحذر وزارة الصحة من أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع تحت استمرار العدوان، وسط عجز المنظومة الصحية ونقص حاد في الإمكانات الطبية.