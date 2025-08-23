غزة: مجمع الشفاء يسجّل 800 حالة سوء تغذية بينهم أطفال ونساء حوامل

حذّر رئيس قسم التغذية في مجمع الشفاء الطبي، محمد كحيل، من تفاقم أزمة سوء التغذية بين المرضى، مؤكداً تسجيل أكثر من 800 حالة سوء تغذية، بينهم ثلث الحالات توصف بالخطيرة و13 مريضاً مهددين بالوفاة المباشرة نتيجة غياب الرعاية المناسبة.

وأوضح كحيل في تصريح صحفي أن نفاد التغذية الوريدية والأنبوبية بشكل كامل وغياب البدائل الطبية يضاعف خطورة الأوضاع، خصوصاً للمرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية.

وبيّن أن أكثر من 110 طفل يعانون من سوء التغذية، في حين يُسجل أن ثلث المواليد يولدون بوزن يقل عن 2.5 كغ مقارنة بنسبة تراوحت بين 2–5% فقط قبل الحرب، وهو مؤشر خطير على سوء الأوضاع الصحية.

وأشار إلى أن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من فقر دم ونقص حاد في المعادن والفيتامينات، ما يزيد من احتمالات الولادة المبكرة وانخفاض أوزان المواليد، فيما يواجه كبار السن ومرضى الفشل الكلوي والجلطات خطراً متضاعفاً بسبب حاجتهم إلى أنظمة غذائية خاصة غير متوفرة.

ولفت كحيل إلى أن غياب البروتينات الحيوانية والخضار والفواكه الطازجة فاقم الأزمة، فيما يقتصر غذاء المرضى في معظم الأحيان على وجبات بسيطة يوفرها الأهالي وبعض المعلبات، وهو ما يعرقل الشفاء ويعرّضهم لمزيد من الالتهابات والمضاعفات.

وأكد أن استمرار انعدام الغذاء المتوازن والبدائل الطبية يضع حياة المرضى أمام كارثة إنسانية وشيكة تتطلب تدخلاً عاجلاً.